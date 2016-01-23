Тбилиси, 23 января, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время посетит Грузию. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, об этом премьер-министр страны Георгий Квирикашвили сообщил журналистам в Давосе после встречи с Ильхамом Алиевым.

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Он подчеркнул, что тема поставок газа на этой встрече не обсуждалась, так как с «Газпромом» Грузия ведет чисто технические переговоры, которые никаких недоразумений в отношениях между Грузией и Азербайджаном не вызывают.

Что касается беседы с Ильхамом Алиевым, на ней, по информации Квирикашвили, обсуждались общие проекты, которые осуществляют оба государства. В том числе были рассмотрены проект Нового Шелкового пути, проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. По словам грузинского премьера, эти и другие проекты создадут обеим странам очень важные новые источники экономического роста.

«У нас очень хорошие отношения», — констатировал по итогам встречи Георгий Квирикашвили.

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