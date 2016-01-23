Москва, 23 января, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Родственники умершей от рака российской певицы Жанны Фриске собираются подать в суд на «Русфонд», который занимался сбором средств на лечение исполнительницы. Об этом сегодня, 23 января, заявил отец певицы Владимир Фриске в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

woman.ru Владимир Фриске

Он сообщил, что собирается 24 января вместе со своим адвокатом встретится с представителями «Русфонда» и подать на них иск в суд. «Мне никто не звонил, не спрашивал меня, ничего. Кто бы сказал мне, я бы отчитался. Какое имели они право сказать, что семья украла деньги?», — сказал Фриске.

Напомним, накануне, 22 января «Русфонд» заявил, что из 25 миллионов рублей, собранных на лечение Фриске от рака и переведенных на её счет, были потрачены лишь 4,12 млн рублей. Остальная сумма исчезла неизвестно куда, утверждают в фонде. Представители организации высказали опасение, что средства были похищены и обратились в Следственный комитет.

В январе 2014 года «Русфонд» и Первый канал объявили сбор средств на лечение Жанный Фриске и у которой был диагностирован рак. Инициаторы сбора средств заявили, что если денег будет собрано больше чем необходимо для лечения Фриске, то дополнительные средства пойдут на оказание помощи детям, находящимся под патронажем «Русфонда».