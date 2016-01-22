Нижний Новгород, 22 января, 2016, 16:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде с вечера 22 января к уборке снега будут привлечены коммунальные организации областного подчинения. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение дал губернатор Валерий Шанцев.

ИА REGNUM Снег в Нижнем Новгороде

«Я крайне неудовлетворен тем, как организована уборка снега в Нижнем Новгороде. Начиная с прошедшей субботы, по моему указанию представители министерств, ведомств областного правительства вместо того, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями, ездили по нижегородским дворам, наблюдали за уборкой, выгоняли дворников на работу», — заявил Шанцев.

По его словам, в Нижнем Новгороде 2452 дворника, которые всего 259 дворов держат в нормальном состоянии. Все остальные дворы находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Я принял непростое, вынужденное решение — начиная с 21:00 сегодняшнего вечера и до 08:00 следующего вторника областные организации будут вывозить снег с территории Нижегородского района. Еще один снегопад — и движение окончательно встанет, этого допустить нельзя».

По данным областного Минтранса, на улицах города будут работать около 50 единиц техники, и обратился к нижегородцам с просьбой в субботу, воскресенье и понедельник как можно меньше выезжать в центр города и парковать там личные автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее органами прокуратуры возбуждено сразу несколько административных дел по итогам проверок качества уборки улиц Нижнего Новгорода от снега.

По мнению прокуратуры, принимаемые подрядными организациями и органами местного самоуправления меры по уборке снега в Нижнем Новгороде явно недостаточны.

В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения. По всем выявленным фактам были возбуждены административные дела по ст. 12.34 КоАП РФ, 3.1 КоАП Нижегородской области.