Санкт-Петербург, 22 января, 2016, 17:42 — ИА Регнум. С 19 по 23 февраля, за несколько дней до церемонии вручения «Оскара-2015», в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» пройдут ретроспективные показы лауреатов престижной кинопремии разных лет. Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, фильмы будут демонстрируются в хронологическом порядке. Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Касабланка». реж Майкл Кёртиц. 1942. США Свидание

Организатор события — компания «Иноекино», при поддержке радиостанции «Эльдорадио» и телеканала «Санкт-Петербург».

В программу вошли:

«Касабланка» режиссёра Майкла Кёртица, США, 1942 год;

«Вестсайдская история» Роберта Уайза и Джерома Роббинса, США, 1961;

«Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина, Великобритания, 1962;

«Французский связной» Уильям Фридкин, США, 1971;

«Храброе сердце» Мэла Гибсона, США, 1995.

Об отборе картин для программы и своём любимом фильме корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор «Иногокино» Алексей Бажин:

«Мы отбирали фильмы по двум критериям: во-первых, чтобы работы представляли разные десятилетия и взяли на конкурсе Киноакадемии определённое количество «Оскаров». Либо, как это было в случае «Касабланки», фильм хоть и получил не заоблачное число кинопремий, но стал абсолютной классикой жанра романтической драмы и вошёл в историю. При этом, три его «Оскара» были самыми значимыми — «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий». Ну и не последнюю роль в выборе фильмов сыграл, пожалуй, личный вкус — мы думали, что было бы интересно посмотреть людям на большом экране в кинотеатре «Аврора». Знаете, так получилось, что в программу не попал ни один фильм 80-х годов. Когда мы выбирали картины, нам показалось, что все фильмы из той эпохи будут в меньшей степени интересны и зрителям и нам самим, чем те, которые вошли в показ».

Говоря о работе проекта «Иноекино», Бажин отметил, что компания стремится показывать зрителям киноклассику, фильмы, которые были сняты достаточно давно, и многие люди, потенциальная аудитория, никогда не видели их на больших экранах. Например «Касабланку» показывалась несколько раз, но это были разовые показы.

«Все фильмы, которые мы выбрали для ретроспективы «Золотой фонд премии «Оскар» — очень яркие. Они разные по жанру, по стилю, подаче, авторскому высказыванию. Программа разнообразна. Мы понимаем, что люди, которым за 40, с большой вероятностью пойдут на «Касабланку», аудитория за 30 пойдёт например на «Храброе сердце», молодёжь предпочтёт «Вестсайдскую историю», потому что это красочный мюзикл, где в главных ролях молодые актёры», — рассказал Алексей Бажин.

Напоследок основатель «Иногокино» отметил, что сам бы выбрал для просмотра классику британского кино «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина: «Это грандиозная киноэпопея, масштабное, эпичное, абсолютно гениальное кино. Интересно, что хронометраж фильма почти 4 часа, а смотрится он на одном дыхании».

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