Москва, 22 января, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В связи с возможным хищением средств, собранных на лечение Жанны Фриске замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов обратился к руководству Первого канала с просьбой временно прекратить сотрудничество с «Русфондом», передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. «В связи с заявлением «Русфонда» о хищении денег я обратился на Первый канал с просьбой временно прекратить сотрудничество с этой организацией до момента выяснения всех деталей о судьбе собранных благотворительных денег», — сообщил Нилов.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Актер Леонид Куравлев

Он напомнил, что еще в октябре 2015 года я обращался по просьбе СМИ в «Русфонд». «Получил расплывчатый ответ», — отметил депутат Госдумы.

Сумма в 21 млн рублей, собранная на лечение российской певицы Жанны Фриске благотворительным фондом «Русфонд», похищена, Благотворительная организация заявила о хищении в Следственный комитет России.

Вместе с тем, как ранее сообщил депутат Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ), «зависло 25 млн рублей, которые были собраны, средства были перечислены уже после смерти артистки ее родственникам». «После этого никакого отчета, куда делись эти деньги, нет», — сказал он.

Отметим, что отец певицы Владимир Фриске утверждал, что все документы о тратах находятся у гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева.