Москва, 22 января, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Благотворительная организация Русфонд, принимавшая пожертвования на лечение от онкологического заболевания певицы и актрисы Жанны Фриске, направила 20 января в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения почти 21 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, у фонда есть информация, что деньги, собранные на лечение, исчезли со счета Фриске. Они могли быть переведены на счета третьих лиц, считает юридическая служба фонда.

16 декабря Русфонд направил в адрес наследников Жанны требования отчитаться в расходовании 20 890 831 руб. Ранее на расход этой суммы не было представлено подтверждающих документов, при жизни Фриске был представлен отчет о произведенных тратах на 4 120 959 руб. Всего было собрано 25 011 790 руб., их фонд перечислил на счет Жанны.

Ответа на запрос фонд не получил. Также не дало результата и уведомление наследников о требованиях Русфонда, предъявленных им через нотариуса, который оформлял завещание Жанны Фриске.

Ранее отец певицы, Владимир Фриске, утверждал, что все документы о тратах находятся у гражданского мужа Жанны Дмитрия Шепелева.