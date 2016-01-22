Москва, 22 января, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Текущую ситуация на валютном рынке можно охарактеризовать только одним словом — паника. Итоги 2015 года никак не предвещали столь бурного начала 2016 года. За неполный месяц января 2016 года рост курса уже составил порядка 15%, достигнув невиданных раньше вершин 83 рубля за доллар США. Об этом заявил д. э. н., заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM резкий рос курса доллара и евро в начале года.

www.rea.ru Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов

«Похоже, январская девальвация становится новой российской традицией, так как за январь 2015 года рубль также просел на 22%, снизившись с 56 до 68,9 руб. за доллар. Совокупный рост валютного курса рубля за 2015 год составил 30%. Январь в этом смысле уже второй год подряд является застрельщиком не только экономического пессимизма, но и причиной переноса в мусорную корзину всех планов министерства экономического развития, министерства финансов и Центрального банка по утвержденному бюджету. Прогнозы этих ведомств становятся менее точными, чем даже астрологические.

Конец 2015 года характеризовался снижением зависимости валютного курса от котировок нефти. Это вселяло оптимизм, что экономика адаптировалась к новым условиям, бюджетная политика готова воспринять новые вызовы и перестроиться на внутренние источники доходов, сбалансировав расходную часть бюджета. Радужные прогнозы по ожидаемому сокращению уровня инфляции и относительной стабилизации экономических процессов. Вся экономика России, благосостояние граждан, жизненный уровень пенсионеров в очередной раз поставлены на карту.

На валютном рынке ходят слухи о том, что есть игрок или группа игроков (понять это невозможно, так как сделки имеют анонимный характер), активно скупающие валюту. Это является основным фактором девальвации рубля, причем явно имеющим рукотворный характер, так как мы не видим столь же существенного ухудшения экономических условий (падение котировок нефти явно не столь стремительно, экономический прогноз на 2016 год явно лучше показателей 2015 года и тому подобное). И что же предпринимает главный регулятор валютного рынка, коим выступает Центральный банк (напомню, что в соответствии со статьей 75 Конституции РФ «Защита и обеспечение устойчивости рубля — основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти»), а ничего. ЦБ РФ подает сигналы о том, что не будет предпринимать никаких интервенций на валютном рынке.

Таким образом, ЦБ РФ не хочет быть в курсе, но он единственный, кто может оказать положительное влияние на рынок. Отсюда главный вывод — для ЦБ РФ девальвация рубля вовсе не сюрприз, и это полностью соответствует их представлениям о справедливом курсе. Аналогичный рукотворный кризис с девальвацией января 2015 года объяснялся выдачей ЦБ РФ в конце 2014 года компании «Роснефть» 625 млрд руб., которые затем, скорее всего, и обвалили рубль. Похоже, что Центральному банку РФ и его лучшей главе (по версии журнала Euromoney) Конституция РФ не писана.

Попробуем предположить, что ЦБ РФ не настолько уж независим от государственных органов власти, как нам бы хотелось. И тут все сразу встает на свои места, так как сокращение расходов бюджета мера весьма болезненная, и не хочется обидеть тех, кого обижать нельзя, в частности, расходы на оборону и безопасность в 2016 году составляют порядка 32% совокупных расходов бюджета, то в условиях ожидаемого падения поступлений в бюджет от сырьевого экспорта единственной стратегией, не требующей принятия никаких решений, является девальвация и разгон инфляции», — высказал свое мнение Ордов.

«Остается только одна проблема, что за это будут платить прежде всего малоимущие слои населения и пенсионеры. Сегодняшняя динамика курса абсолютно точно выльется в инфляцию на уровне выше 8,5% (это официальный уровень, а реальный снова превысит 15%), а пассивность ЦБ РФ не позволяет рассчитывать на возвращение курса рубля к справедливым показателям, хотя и они уже в оценках экспертов не опускаются ниже 75 рублей за доллар. Похоже, надо готовиться к очередному трудному году и ждать пересмотра прогнозов МЭР РФ и ЦБ РФ о темпах развития экономики и уровне инфляции», — резюмировал эксперт.