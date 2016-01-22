Буэнос-Айрес, 22 января, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Сильный пожар уничтожил 250 гектаров леса в Национальном парке Лос-Алерсес, передает Telam со ссылкой на Министерство окружающей среды Аргентины.

soundplate.com Лесной пожар

Парк находится на западе провинции Чубут, расположенной на юге Аргентины.

Пожар начался утром 22 января в труднодоступной зоне, где нет дорог и запрещен проезд транспорта. Текущие климатические условия идеальны для распространения огня: +33°С, сильный ветер и низкая влажность.

Аналогичный пожар случился в парке в апреле 2014 года, тогда было сожжено 1,3 тыс. гектаров леса. В настоящий момент лиственные леса, которые дали название парку, находятся вне опасности, так как расположены в зоне, далекой от пожара.

По данным Министерства окружающей среды, огонь направляется к населенному пункту Тревелин, расположенному внутри парка, 4 семьи эвакуированы, 20 — предупреждены, над локализацией пожара работают 70 бригад национальной противопожарной службы, применяются вертолеты.

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