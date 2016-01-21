Бухарест, 22 января, 2016, 01:04 — ИА Регнум. «То, что мы видим сейчас в Кишиневе, — это провал проекта государства под названием Республика Молдова», — заявил 21 января румынскому изданию Ziare.com директор Института политических наук и международных отношений Румынской академии Дан Дунгачиу, занимавший пост советника лидера Либеральной партии Молдавии Михая Гимпу, когда тот исполнял обязанности президента Молдавии в 2009—2010 гг.

daypic.ru Естественный отбор.

Дунгачиу считает, что Молдавия переживает «не политический кризис, а кризис решений». По его словам, к настоящему моменту Молдавия «перепробовала почти все, но, к сожалению, безуспешно». «Объединение с Румынией для Республики Молдова — это то, что остается, когда у нее отобрали уже все. А в настоящий момент у Республики Молдова отобрали все», — подвел итог Дан Дунгачиу.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Молдавии в эти дни проходят массовые антиправительственные протесты, сопровождающиеся столкновениями манифестантов с полицией, захватом административных зданий, избиением политиков. Число раненных в ходе столкновений превысило 30 человек.

Против Демократической партии, стремящейся, в том числе методами политической коррупции, взять под контроль все рычаги власти в стране и назначить собственное правительство, объединились сторонники как «проевропейской» платформы «Достоинство и правда», так и «пророссийских» Партии социалистов и Нашей партии.

ЕС, США, Румыния и Россия призвали власти и общество Молдавии сохранять спокойствие и избегать насилия. При этом Бухарест, Вашингтон и Брюссель признали «законным, демократическим и проевропейским» правительство Павла Филипа — выдвиженца Демпартии и ближайшего соратника олигарха Владимира Плахотнюка, против которого выступают протестующие.