Вашингтон, 21 января, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Власти США не исключают введение против Российской Федерации новых санкций из-за дела Литвиненко. Об этом сегодня, 21 января, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Джош Эрнст.

Elliott Brown Музей-галерея правосудия в Ноттингеме. Англия

Он сообщил, что США не исключают действий против России в связи с делом о смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании.

Отвечая на вопрос журналистов, приведут ли выводы очередного британского доклада по делу Литвиненко к новым шагам США против России, Эрнст заявил: «Сегодня я не могу объявить о каких-то конкретных действиях в качестве прямого ответа на эти результаты, но я, конечно, не исключаю соответствующих будущих шагов».

Ранее сегодня в Великобритании был опубликован итоговый доклад о причинах смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Виновными в его гибели авторы доклада назвали на его бывших коллег — Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового.

Напомним, Александр Литвиненко — подполковник госбезопасности, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ. Являлся критиком российских властей и лично Владимира Путина. В 1998 году на пресс-конференции с группой сотрудников Литвиненко публично заявил, что начальство приказало им убить Бориса Березовского.

В 2000 году после возбуждения в отношении него ряда уголовных дел бежал с семьёй в Великобританию, где власти предоставили ему политическое убежище, впоследствии начав сотрудничать с британской разведкой. Умер в 2006 году в результате отравления полонием-210.