Москва, 21 января, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Фонтан, который появится на Лубянской площади в центре Москвы, будет в виде сказочной Жар-птицы — этот эскиз в результате интернет-голосования поддержало большинство москвичей, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Иван Билибин. Иван-Царевич и жар-птица. 1899

Идею фонтана «Жар-птица» разработали студенты Московского художественного института им. Сурикова. Совместный проект Александра Маркина, Ильи Дружинина и Софьи Марковой поддержал 41% проголосовавших на сайте конкурса проектов. Авторы предложили отталкиваться от расположенного рядом «Детского мира» и установить в центре Лубянки обелиск Жар-птицы, пояснил Герасимов. «Это сказочный персонаж, хотя для меня это место совсем не сказочное», цитирует слова депутата агентство «Москва».

По проекту, фонтан представляет собой несколько металлических стел со скульптурой Жар-птицы. Высота композиции из металла, изразцов и витражных стекол составляет 25 м. В настоящее время проект направлен для дальнейшего обсуждения в Москомархитектуру.

Отметим, что второе место с 34% голосов занял проект студентов МАРХИ Петра Копылова и Дарьи Семеновой: они предложили полностью перекрыть Лубянскую площадь и сделать это место парковой зоной. Третье место (16% голосов) занял проект студентов МАРХИ Виталия Поднебесного и Татьяны Волковой, — они предложили разделить пространство площади на несколько тематических зон с площадками для проведения развлекательных мероприятий.