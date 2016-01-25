Москва, 25 января, 2016, 14:29 — ИА Регнум. На недавно прошедшем Гайдаровском форуме бывшие министры, а ныне банкиры и прочие капиталисты, в очередной раз призвали государство побыстрее избавиться от госкорпораций. Постоянный автор ИА REGNUM Максим Рева проанализировал ряд высказываний, которые сделали на Гайдаровском форуме члены правительства и главы госкомпаний.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Ух, руки твои загребущие!

Почему-то вспоминается герой Ричарда Гира из фильма «Красотка». Чем он там занимался? Он покупал испытывающие трудности большие компании, расчленял их на мелкие кусочки, и этими ошметками торговал, наживая миллионы. Это называется, как известно, «бизнес и ничего личного». Однако герой Ричарда Гира хотя бы самолично не разорял компании, намеченные им убийству с «расчлененкой» и последующей распродажей. Ну… или почти что не разорял.

Даже этого «почти что» нельзя сказать про нашу российскую либеральную элиту (а о она вся беспросветно либеральная, даже если кого-то из них почему-то принято называть «силовиками»). Потому что эта наша элита — бывшие министры правительства, а ныне управляющие крупнейшими компаниями страны — как раз сначала своими руками разорила главный актив — Россию, а теперь призывает полученную «расчлененку» распродавать, при этом продолжая перманентно разорять и расчленять.

Ведь нынешнюю систему госкапитализма выстроили именно такие люди, как господин Греф, который до перехода в Сбербанк возглавлял министерство экономического развития, или как господин Чубайс, или… да что перечислять! Вместе эти люди, как бы их ни назвали — «силовиками», «либералами» или ещё как-нибудь — являются плутократией. Они прекрасно приспособились распределять доходы, которые страна получала от продажи углеводородов в эпоху высоких цен на нефть. Теперь же эти доходы буквально на глазах тают, и плутократия пытается перераспределить активы. Для этого ей необходимо как можно сильнее их обесценить, разорить, чтобы потом, в ущерб государству и народу, по дешёвке «прихватизировать» — то есть продать, в частности, себе любимым.

Поэтому даже не удивили и не вызвали особых эмоций прозвучавшие на Гайдаровском форуме призывы распродать оставшиеся куски пусть уже не народной, а государственной собственности. К очередным рейдерским захватам всё подготовлено и политикой правительства, и «эффективным управлением», да и мировая конъюнктура подходящая — цены на нефть обвалились, активы обесценились… Пора продавать! Может, и пора. Но для начала нужно бы решить кадровый вопрос. Вот, например, как в РЖД решили…

Подробности читайте здесь: Олигархия сделала из России «сырьевую колонию», а теперь хочет продать её

Все статьи автора: Максим Рева