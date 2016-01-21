Буэнос-Айрес, 21 января, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Аргентинские СМИ комментируют сегодня итоги встречи в Давосе президента Аргентины Маурисио Макри и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Одной из тем беседы была проблема Фолклендских (Мальвинских) островов. Глава правительства Аргентины Маркос Пенья по итогам встречи заявил, что разные позиции по Фолклендам не помешают установлению и развитию хороших отношений, сообщает TELAM.

Флаг Фолклендских островов в составе Великобритании

Сам Маурисио Макри охарактеризовал переговоры с Дэвидом Кэмероном как «хорошую встречу». Министр иностранных дел Аргентины Сусанна Малькорра в свою очередь отметила, что Фолкленды — тема приоритетная, но не единственная, а сосредоточить все на вопросе о спорной территории — это как «наполнить стакан наполовину», пишет La Nacion. В ходе переговоров обсуждались и вопросы экономической реформы в Аргентине, и сотрудничество в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков и ряд других тем.

Пресс-служба Дэвида Кэмерона сообщила, что появилась возможность начать новую главу отношений между странами. При этом «премьер-министр дал ясно понять, что позиция Великобритании [по Фолклендам] осталась прежней», комментирует AFP.