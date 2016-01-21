Москва, 21 января, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о председателе Совета народных комиссаров СССР Владимире Ленине.

«Советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики»

Ранее сегодня, 21 января, на заседании президентского Совета по образованию и науке Путин заявил, что Ленин заложил «атомную бомбу» под Россию.

Во время заседания Совета глава Курчатовского института Михаил Ковальчук вспомнил цитату из поэмы Бориса Пастернака «Высокая болезнь», в которой тот анализирует Великую Октябрьскую Социалистическую революцию и говорит о Ленине.

Путин так прокомментировал деятельность Ленина: «Управлять течением мысли это правильно, нужно только, чтобы эта мысль привела к правильным результатам, а не как у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там».

Песков прокомментировал высказывание своего шефа.

«Нечего возмущаться, каждый, в том числе Путин, может иметь своё отношение к роли личности в истории. На президентском совете по науке озвучивались разные точки зрения. Разговор сегодня шёл достаточно откровенный. Безусловно, в данном контексте президентом была озвучена его точка зрения», — сказал Песков.