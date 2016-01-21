Вашингтон, 21 января, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Сегодня известный американский актер Джордж Клуни высказал свое мнение по поводу разразившегося на все США расового скандал с премией «Оскар»: в этом году жюри не выбрало ни одного чернокожего актера на главную номинацию, сообщает vanityfair.com.

onthe.io Оскар

По словам актера, который сам дважды получал «Оскар», десять лет назад академия киноискусств лучше делала свою работу. «Подумайте, сколько афроамериканцев были тогда номинированы», — отметил Клуни.

Скандал в соцсетях. Кто поддержал и кто высказался «против»?

ИА REGNUM напоминает, на днях сначала в соцсетях, а затем и в СМИ произошел громкий скандал, связанный с решением академии киноискусств о претендентах на главную премию. Все началось с того, что жена Уилла Смита Джада Пинкетт-Смитт на своей странице в Facebook призвала единомышленников, недовольных тем, что на премии «Оскар» в категориях лучших мужских и женских ролей первого и второго плана не номинировано ни одного чернокожего актера, бойкотировать «Оскар»

Пинкетт-Смитт обратила внимание на то, что на церемонии главной кинопремии темнокожие люди часто вручают награды или участвуют в развлечении публику, однако редко этих артистов награждают за актерские заслуги.

«Может, всем темнокожим стоит воздержаться от посещения премии? Люди обращаются с нами так, как мы позволяем. С большим уважением и глубоким разочарованием», — отметила Джеда.

После этого сообщения в соцсети в сервисе микроблогов Twitter появился хэштег #OscarsSoWhite, что можно перевести как «Такой белый «Оскар», за несколько дней он становится все популярнее.

ИА REGNUM 20 января сообщало, что актер и продюсер Спайк Ли, автор биографической драмы «Малком Х», сюжет которой разворачивается вокруг идеи противостояния расизму, поддержал бойкот против «Оскара». Он, как и Джада Пинкетт-Смитт, не попал в список номинантов на премию «Оскар».

Тогда Спайк Ли написал в своем Instagram: «Возможно ли, чтобы два года подряд все 20 претендентов в актерских номинациях были лишь белыми? И давайте даже не говорить о других отраслях. Сорок белых актеров за два года».

20 января стало известно, что к Спайку Ли и Джаде Пинкетт-Смит присоединился также американский кинорежиссер-документалист Майкл Мур. Несмотря на то, что жена Уилла Смита призывала, в первую очередь, бойкотировать премию темнокожих актеров, акцию поддержал и 61-летний Мур, который известен своими работами в жанре острой социальной и политической сатиры. Сам кинорежиссер получил «Оскар» в 2002 году за фильм «Колумбина».

Однако не все актеры и звезды шоубизнеса предпочли поддержать бойкот Джады и Спайка Ли. Например, темнокожая актриса Джанет Хуберт в своем видеообращении, распространенном по соцсетям 20 января, заявила, что считает злой иронией то, что люди, которые заработали миллионы долларов «у тех, кого они хотят сейчас бойкотировать». В конце видеообращения актриса спросила, неужели все это из-за того, что им не досталось номинации, из-за того, что они не победили.

Также Хуберт отметила, что призыв Джады Пинкетт-Смитт связан не с расовой дискриминацией, а с тем, что ее мужа Уилла Смита не номинировали на «Оскар» за главную роль в киноленте «Защитник».

Американский миллиардер и политик, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, как ранее сообщало ИА REGNUM, выразил недоумение по поводу бойкова «Оскару» и запущенному в соцсетях хэштегу #OscarsSoWhite.

Трамп напомнил про церемонию ВЕТ, телесеть и премия, где принимают участие и награждаются лишь темнокожие артисты. «Эстрада и кино для черных. У белых же там номинаций нет. Я никогда не понимал такой позиции», — отметил политик.

Что касается самой американской академии кинематографа, то 20 января, в своем микроблоге в Twitter президент Академии Шерил Бун Айзек написала, что в связи со скандалом американская киноакадемия решила переделать систему и изменить состав жюри в 2017 году.

Как написала Айзек, пришло время больших перемен. Поэтому, Академия решила применить кардинальные шаги для изменения состава жюри. «В шестидесятых и семидесятых Киноакадемия привлекала молодых людей, чтобы оставаться актуальной и близкой к жизни. В 2016-м кандидат должен избираться с учетом всех аспектов: пола, расы, этноса и сексуальной ориентации», — объяснил президент Академии.

Сегодня стало известно, что среду исполнительный директор (СЕО) Академии Дон Хадсон в интервью для журнала The Hollywood Reporter сообщила, что сейчас премия «Оскар» переживает сложный кризис, однако изменения должны скоро произойти и будут весьма значительными.

По словам исполнительного директора Академии, на самом деле серьезные перемены нужны не только организации, а всей киноиндустрии в целом. «Проблема — в культуре, институтах, системе образования, в нашем обществе и мире, в целом, и это уже отражается на отрасли», — объяснила Хадсон.

Она также призвала вспомнить об истории, так как в течение долгого периода формировалось такое ответвление культуры как кино, и сначала светлокожие американцы основывали студии, куда на работу приглашали людей, похожих на себя. И теперь, по мнению Хадсон, не многое изменилось.

«И не изменится до тех пор, пока мы не приложим особые усилия в каждой сфере отрасли», — подчеркнула Хадсон.

Американский рэпер Snoop Dogg вслед за своими звездными коллегами присоединился к бойкоту «Оскара — 2016». Он записал видеообращение и опубликовал его в Instagram. В 15-секундном ролике рэпер не стал долго разглагольствовать подбирать веские аргументы для обозначения своей позиции, а лишь несколько раз выразительно выругался и добавил:

«Они (светлокожие — прим.) украли нашу культуру и сленг, возвели это в ранг крутости, а мы, как создатели этой огромной развлекательной машины, остались за дверями праздника».

Реакция пользователей в соцсетях

Хэштег ‪#‎OscarsSoWhite, запущенный в связи со скандалом вокруг премии «Оскар — 2016», остается на протяжении нескольких дней одним из самых популярных. Пользователи постоянно высказывают свое мнение, комментируют заявления известных актеров и кинокритиков.

В свою очередь, пользователь Ольга объясняет причины скандала таким образом:

«Роли не так важны, важны квоты. Получил беленький, будь добр и черненькому дать. Но так, чтобы желтенькие не обиделись. Мне легко представить себе, что в один прекрасный год все номинанты на Оскара будут чернокожими (ну, или хотя бы «не белыми»). Мне трудно себе представить, что какая-нибудь актриса (Сьюзен Сарандон, ха-ха?) призовет белых в этом случае не ходить на церемонию, потому что Оскар «слишком черный». Куда там, в голову не придёт. А того, кому придет, съедят за расизм прямо на кнопке «Опубликовать».

Другой пользователь попытался предсказать, подобны грядущий скандал премии «Оскар» через несколько лет;

«Еще через пару лет хэштег будет‪#‎OscarSoWhiteandBlack».

По поводу заявления Джорда Клуни, о котором мы писали выше, высказался другой блогер, по его слова, актер выразил мнение многих единомышленников:

«Клуни говорит именно то о чем хотел сказать я».

Еще один комментатор напомнил, за что конкретно присуждают номинации на «Оскаре»:

"А ещё легенда такая есть, что «Оскара» дают тем, кто играть (писать, снимать, монтировать) умеет, а не тем, кто какого-то цвета».

«Дело не в том, чтобы представить под Оскар все «оттенки» расовой колористики. Там в актерах, режиссерах, операторах и их способностях дело. И смена состава жюри никак не поможет актерам стать актеристее. Выбирать исходя из уровня загара — неблагодарное дело. Вон, Обаму уже выбрали», — подчеркнул Владимир.

Пользователь Mr. Arsenal пишет: «88 церемония наград. Ни одного черного номинанта. Единственный черный ведущий. #OscarsSoWhite».

По поводу изменения состава жюри на премии «Оскар» и новых критериев для присуждения номинаций выразил свое мнение еще один пользователь:

«Вспомнился старый анекдот о приеме в консерваторию. Вопрос: — Кого возьмете — девять евреев и одного русского или девять русских и одного еврея? Ответ: — Возьму десять человек, которые лучше всего играют».