Лондон, 21 января, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, по всей видимости, одобрил операцию спецслужб по устранению бывшего агента КГБ Александра Литвиненко, сообщает Reuters.

investing.com Суд

К такому выводу пришел экс-судья Роберт Оуэн, подготовивший доклад об обстоятельствах убийства 2006 года. Исполнителями преступления названы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которые, по данным расследования, подложили отравляющее вещество полоний-210 в чайник Литвиненко в одном из баров Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доклад британских специалистов по смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко на сегодняшний день не находится в сфере тем, интересных Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сожаление в связи с тем, что «чисто уголовное дело было политизировано» и омрачило общую атмосферу двусторонних отношений. «Очевидно, что решение о приостановлении коронерского расследования и начале «публичных слушаний» имело ярко выраженную политическую подоплеку», — сказала она.

Александр Литвиненко — подполковник госбезопасности, в 1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ. Являлся критиком российских властей и лично Владимира Путина. В 2000 году сбежал в Лондон, где скончался в ноябре 2006 года. Обстоятельства его смерти стали причиной политических спекуляций.