Каракас, 21 января, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Три года засухи в Венесуэле привели к уменьшению уровня воды в четырех основных водохранилищах, снабжающих водой столичный регион, а также штаты Миранда и Варгас, сообщила президент компании-оператора столичных акведуков Hidrocapital Эвелин Васкес, передает AVN.

gismeteo.ru Засуха

В бюллетене компании говорится, что долгое отсутствие дождей — это следствие влияния климатического феномена Эль-Ниньо. Нынешняя засуха «аналогична крупнейшей в XX веке засухе 1972−1974 гг». Количество дождей уменьшилось в Каракасе на 31%, в Миранде на 27%, в штате Варгас — на 48%.

Водохранилище Каматагуа, снабжающее Каракас не высохло, но за три года значительно уменьшило свой объём. Самое сложное положение в штате Варгас, так как там нет достаточных наземных и подземных источников воды. Население штата снабжается водой по определенному графику.

Ожидается, что феномен Эль-Ниньо будет действовать до апреля этого года, после чего начнутся дожди. Васкес в интервью на радио Unión Radio призвала граждан беречь воду и дала ряд советов по её более эффективному использованию.

Кроме того, длительное отсутствие дождей повысило риск лесных пожаров. Для мониторинга состояния системы национальных парков Венесуэлы почти в два раза увеличено количество лесных пожарных.

Напомним, что феномен Эль-Ниньо заключается в нагревании поверхности Тихого океана, омывающего южноамериканские берега на 2−3 градуса выше обычного. Эффект Эль-Ниньо наиболее ярко выражен в Южной Америке. Обычно это явление вызывает теплые и очень влажные периоды (с декабря по февраль) на северном побережье Перу и в Эквадоре.

Эль-Ниньо вызывает также сильные наводнения. Южная Бразилия и северная Аргентина переживают более влажные, чем обычно, периоды. В центре Чили наблюдается мягкая зима с большим количеством дождей, а в Перу и Боливии иногда происходят необычные для этого региона зимние снегопады. Более сухая и теплая погода наблюдается в бассейне реки Амазонки, в Колумбии и странах Центральной Америки.