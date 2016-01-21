Ахмадабад, Индия, 21 января, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Легендарная исполнительница классических индийских танцев Мриналини Сарабхаи скончалась 21 января в больнице индийского города Ахмадабад, сообщает Associated Press.

shrinews.com Мриналини Сарабхаи

Днем ранее артистку доставили в больницу с инфекцией. Ночью её состояние ухудшилось. На момент кончины известной исполнительнице классических индийских танцев было 97 лет.

«Моя мать отправилась исполнять свой вечный танец», — заявила её дочь Маллика Сарабхаи, также признанная исполнительница танцев, на своей странице в сети Facebook.