Волгоград, 21 января, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Волгограде идет подготовка к проведению мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею прославленного земляка летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 21 января, культурные, спортивные и патриотические акции, которые планируется провести в рамках года Алексея Маресьева, обсуждались накануне в ходе расширенного совещания, участие в котором приняли и представители федеральных структур.

biblioteka-volgograd.ru Памятник Алексею Маресьеву в Камышине Волгоградской области

Так, среди присутствующих были командующий Воздушно-десантными войсками, руководитель Российской Ассоциации Героев Владимир Шаманов, референт управления общественных проектов администрации президента РФ Алексей Романов, начальник отдела по работе с личным составом Главнокомандующего Воздушно-космических сил ВС РФ Андрей Душеба, заместитель командующего ВДВ по десантной подготовке Владимир Кочетков, а также сын летчика-испытателя Виктор Маресьев. Участниками встречи также стали руководители региональных силовых структур, ветераны, депутаты, общественники.

«Год памяти — это уникальное событие для всего мира. Алексей Маресьев — это пример мужества, героизма и любви к своему Отечеству, подвиг которого должен остаться в памяти будущих поколений», — отметил Андрей Бочаров.

В свою очередь командующий ВДВ Владимир Шаманов поблагодарил руководство Волгоградской области и города Камышина и всех тех, кто 1,5 года назад начал проводить комплекс мероприятий. «Мы считаем своим долгом, чтобы они имели федеральное значение», — добавил Шаманов.

Как было озвучено, уже 30 января в Волгограде состоится первая военно-патриотическая акция, приуроченная к важному событию в жизни региона. На Центральной набережной будут представлены образцы военной техники. Завершится акция выступлением летчиков авиационной группы «Стрижи».

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Особое внимание на заседании было уделено созданию в Камышине патриотического центра имени легендарного летчика.

Напомним, 100-летие со дня рождения летчика-истребителя, Героя Советского Союза Алексея Маресьева будет отмечаться в России 20 мая 2016 года. Годом памяти Маресьева 2016 год объявлен в Волгоградской области по инициативе фронтовиков, членов ветеранских организаций региона. Данное решение оформлено постановлением Волгоградской областной думы. Как подчеркнул губернатор Андрей Бочаров, празднование юбилея Маресьева — это важнейшая часть масштабных мероприятий, приуроченных к 75-летию Сталинградской победы, которое будет отмечаться по всей России в 2018 году.

Добавим, что вопросы подготовки к юбилею Алексея Маресьева, ставшего символом мужества и преодоления, в конце прошлого года обсуждались в Камышине на встрече Андрея Бочарова с ветеранами. Именно на малой родине Алексея Маресьева пройдут главные торжества. Предварительный план празднования включает вручение почетных знаков «За волю к жизни», открытие интерактивного «Музея А.П.Маресьева», юбилейный мотопробег, городскую акцию «100-летию Алексея Маресьева — 100 добрых дел!», фестиваль авторской песни и любительского кино, большой юбилейный концерт и выступление пилотажной группы ВВС. Для объединения усилий и координации действий по подготовке юбилейных мероприятий в волгоградском регионе создана рабочая группа. В нее войдут представители всех уровней власти, общественные и молодежные организации и, конечно же, ветераны.