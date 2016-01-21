Бразилиа, 21 января, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Ученые института им. Карлуса Шагаса фонда Освальду Круза (FioCruz) подтвердили, что вирус Зика может проникать через плаценту во время беременности. Они подозревают, что проникновение этого вируса через плацентарный барьер могло стать причиной роста в Бразилии количества новорожденных, страдающих микроцефалией, Agencia Brasil.

caringmother.ru Беременность

Для исследовательского анализа были использованы пробы, взятые у пациентки, имевшей симптомы заражения вирусом Зика и пережившей аборт на восьмой неделе беременности.

По данным института, исследование плаценты подтвердило присутствие вирусных протеинов в ее клетках. Анализ плацентарной ткани с помощью молекулярных техник выявило заражение клеток плаценты вирусом Зика, а также его проникновение через плацентарный барьер. Ученые полагают, что вирус может использовать миграционные способности клетки, чтобы проникнуть в кровеносные сосуды плода.

Руководитель молекулярной вирусологии института Клаудиа Нинеш душ Сантуш подчеркнула, что несмотря на то, что результаты исследований нельзя соотнести со случаями микроцефалии и других аномалий развития плода, результаты проведенных исследований безошибочно подтверждают возможность внутриматочного заражения вирусом Зика.

Напомним, микроцефалия — это недоразвитие черепа и головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью и неврологическими отклонениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по результатам опытов, проведенных в лаборатории флавивирусов Научно-исследовательского института имени Освальду Круза на искусственно созданном мини-мозге, дети, рожденные от матерей, зараженных вирусом Зика, могут страдать не только микроцефалией, но и многими другими заболеваниями, среди которых нарушение зрения у новорожденных.