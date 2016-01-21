Вашингтон, 21 января, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что США и международному сообществу следует проявлять обеспокоенность относительно недавних ядерных испытаний, проведенных КНДР, однако Вашингтон своими действиями подталкивает Пхеньян в этом направлении, пишет National Interest.

trinixy.ru Ядерный взрыв

Соединенные Штаты, отмечает издания, должны признать, что собственная политика Вашингтона сыграла свою роль в том, что за последние 10 лет КНДР провела четыре испытания ядерного оружия. В частности, можно привести три примера политики США, из-за которых теряется доверие к стране по вопросу нераспространения ядерного оружия.

Во-первых, США до сих пор не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ООН (ДВЗЯИ), который запрещает любой стране проводить какие бы то ни было ядерные испытания во всех средах. За принятие данного закона Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций выступала еще двадцать лет назад. Однако Сенат США в 1999 году фактически отказался принимать данное соглашение.

Из-за отказа ратифицировать договор со стороны США и нескольких ближайших союзников Вашингтона, в том числе Израиля, Индии, Египта и Пакистана, а также Северной Кореи и Китая, он до сих пор не вступил в силу. Семь лет назад, через месяц после вступления в должность, президент США Барак Обама заявил, что намерен «немедленно и настойчиво» добиваться его ратификации Сенатом. Но на сегодняшний день он так этого и не сделал.

Во-вторых, сами США подорвали глобальный режим ядерного нераспространения, выйдя в одностороннем порядке из Договора об ограничении систем противоракетной обороны с Россией. Администрация Джорджа Буша вышла из данного договора, действовавшего в течение трех десятилетий, чтобы Вашингтон смог развернуть систему ПРО в странах Восточной Европы — якобы для борьбы с иранским ядерным оружием. С учетом этих действий, как Соединенные Штаты могут критиковать Северную Корею за выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для продолжения разработки своего ядерного оружия?

В-третьих, администрация Обамы приступила к массовой программе модернизации всех трех столпов своих ядерных сил: бомбардировщиков, ракет наземного и морского базирования. Эта программа, которая обойдется бюджету не менее $350 млрд в течение следующего десятилетия и более триллиона долларов в течение ближайших 30 лет, позволит Белому дому иметь в арсенале около 2000 стратегических боеголовок и несколько сотен единиц тактического ядерного оружия. Тем не менее президент Обама не только призвал к окончательной ликвидации всех ядерных вооружений, но и выступал за немедленное снижение арсенала до 1000.

Соединенные Штаты не могут иметь и то и другое. Страна не может мобилизовать мировое сообщество на санкции против Северной Кореи, не выполняя свои собственные обязательства.

Конечно, последнее испытание Северной Кореей ядерного оружия нарушает положения резолюции Совета Безопасности ООН, но так как КНДР вышла из ДНЯО, действия страны, подрывающие цели безъядерного мира, можно сравнить с поведением США, которые также вышли из ключевого договора по ПРО, отказываются ратифицировать ДВЗЯИ и фактически расширяют свою собственную программу ядерного оружия. США должны сделать больше в деле нераспространения, активно сокращая свой собственный арсенал.

Конгресс и администрация Обамы должны воспользоваться недавними действиями Пхеньяна для того, чтобы навести порядок у себя дома, а это значит ратифицировать ДВЗЯИ, снова подписать Договор по ПРО и приостановить темпы программы модернизации собственного ядерного арсенала страны.

Только пойдя на эти шаги, Вашингтон сможет читать лекции Китаю о том, что в отношении Пхеньяна надо занимать более жесткую позицию, чего требовал государственной секретарь США Джон Керри.