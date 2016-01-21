Цюрих, Швейцария, 21 января, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Сотрудники Госдепартамента США накануне встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Цюрихе повесили российский флаг вверх ногами.

Цитата из: Presstv.com Перевернутый флаг РФ

Видео опубликовано Presstv.com. Дипломаты исправили ошибку до прибытия делегации министерства иностранных дел России. Об оплошности им сообщил оператор одного из российских телеканалов. «Вы что, серьезно? Белая полоса должна быть наверху?» — изумился в ответ сотрудник пресс-службы Госдепартамента Гленн Джонсон.

Напомним, 14 января МИД РФ анонсировал встречу Сергея Лаврова и Джона Керри. В ходе встречи 20 января с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Джон Керри предложил «сократить расстояние» между американской и российской делегациями.