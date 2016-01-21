Лос-Анджелес, США, 21 января, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Ученые из Калифорнийского технологического института (США) Майкл Браун и Константин Батыгин получили доказательства существования в Солнечной системе девятой планеты, пишет Astronomic Journal.

factroom.ru Планеты солнечной системы

Небесное тело массой в 5−10 раз больше земной, расположено примерно в 20 раз дальше от Земли, чем Нептун. Астрономы отнесли ее к газовому гиганту, выброшенному на периферию Солнечной системы гравитационными силами Юпитера и Сатурна.

Пока Браун и Батыгин ее не видели — они ее «рассчитали» с помощью компьютерного моделирования при изучении движения малых небесных тел за пределами орбиты Плутона. Посмотреть на планету с помощью телескопа можно будет примерно через пять лет — пока современная оптика сделать это не позволяет.

Новую планету назвали «Планета X». Период ее обращения вокруг Солнца составляет 15 тыс. лет. Ранее девятой планетой Солнечной системы был Плутон, однако с 2006 года он стал карликовой планетой, поскольку на его орбите есть другие тела, многократно превышающие его по массе.