Давос, Швейцария, 21 января, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Министр финансов Украины Наталья Яресько «на полях» форума в Давосе заявила, что в ближайшее время Киев намерен запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма, сообщает Reuters.

alushta.org Крым. Алушта

По ее словам, в этом году Украина намерена «активизировать процесс возвращения полуострова». В этом вопросе Киев планирует «создать нечто большее, чем «женевский формат», чтобы начать диалог о том, как вернуть Крым на Украину».

«Мы не согласны с отсоединением Крыма», — заявила министр финансов.