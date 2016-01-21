У Киева есть новый план по возвращению Крыма — Яресько
Давос, Швейцария, 21 января, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Министр финансов Украины Наталья Яресько «на полях» форума в Давосе заявила, что в ближайшее время Киев намерен запустить новую дипломатическую инициативу по возвращению Крыма, сообщает Reuters.
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Крым. Алушта
По ее словам, в этом году Украина намерена «активизировать процесс возвращения полуострова». В этом вопросе Киев планирует «создать нечто большее, чем «женевский формат», чтобы начать диалог о том, как вернуть Крым на Украину».
«Мы не согласны с отсоединением Крыма», — заявила министр финансов.