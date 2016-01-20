Кишинёв, 21 января, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Вашингтон, Брюссель и Бухарест отреагировали на обострение ситуации в Молдавии, призвав молдавские власти и граждан республики к «спокойствию и диалогу». Как передает корреспондент ИА REGNUM, посольство США в Кишиневе выступило с призывом к «спокойствию и сдержанности протестующих и полицейских».

«Мы призываем все стороны воздержаться от действий, провоцирующих или призывающих к насилию. Мы продолжаем призывать власти к немедленной встрече с протестующими и к рассмотрению вопросов, вызывающих их беспокойство, в открытой и прозрачной форме», — отметили в дипмиссии.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что «следит за ситуацией» в Молдавии. От имени Евросоюза она также призвала «все стороны к спокойствию и диалогу».

В Министерстве иностранных дел Румынии заявили, что «внимательно следят за развитием событий в Кишиневе». «Призываем к спокойствию и обращаемся ко всем политическим игрокам Молдавии с тем, чтобы они действовали со всей ответственностью», — заявили в ведомстве. Там также подчеркнули, что правительство Павла Филипа «получило вотум доверия у законно избранного парламента», и призвали к «демократии и стабильности».

В свою очередь протестующие против утверждения правительства Филипа представители платформы «Достоинство и правда» (DA) призвали дипломатические представительства иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Кишиневе, не признавать правительство Филипа.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе визита в Бухарест фактически выступила в поддержку созданного Демпартией Молдавии «проевропейского» парламентского большинства и формируемого им правительства. После этого Румыния, до тех пор критически относившаяся к действиям Демпартии Молдавии и ее фактического лидера олигарха Владимира Плахотнюка, резко сменила свою позицию.

20 января парламент Молдавии на срочно созванном заседании утвердил правительство выдвиженца Демпартии Павла Филипа голосами 57 депутатов, вошедших в парламентское большинство, созданное под эгидой ДПМ.

Это спровоцировало столкновения между протестующими у здания парламента оппозиционерами и полицией. Манифестанты пошли на штурм парламента, прорвали полицейские кордоны и ворвались в здание. Позже они освободили здание, но пообещали продолжить протесты в режиме нон-стоп и не допустить приведения правительства к присяге.

Ближе к полночи, однако, стало известно, что правительство Филипа было тайно приведено к присяге, хотя в пресс-службе президента сообщали, что это произойдет не ранее 21 января. А спикер парламента Андриан Канду пригласил представителей оппозиции на переговоры, назначив встречу на утро 21 января. Как ожидается, утром 21 января антиправительственные протесты в Кишиневе возобновятся.