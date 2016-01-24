Тегеран, 24 января, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Стагнирующей мировой экономике как воздух нужны новые рынки сбыта для своей продукции и уверенность в гарантированных на многие годы вперед поставках энергоносителей. Снятие санкций с Ирана тут как нельзя кстати.

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Увлекательная гонка за сотрудничество с Ираном начинается! Кто в результате этой борьбы окажется победителем, а кто пополнит стан неудачников, разбирался редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Ответ на этот вопрос зависит от исхода саудовско-иранского конфликта, влияние которого сказывается не только на полях сражений в Ираке, Сирии и Йемене.

Ведь все понимают, что главное в конфликте — нефть: Тегеран в ближайшие месяцы получит доступ к $100 млрд, замороженным на счетах зарубежных банков, и ничто не мешает вложить их все в иранскую нефтяную отрасль, которая в среднесрочной перспективе увеличит добычу на 1 млн баррелей в сутки. А как же нефть Саудовской Аравии?Очевидно, что главными игроками в борьбе за иранскую нефть будут Европа, Китай, США и Россия, у которой появляются шансы на равных посоревноваться с мировыми лидерами. Насколько мы сможем конвертировать наши политические успехи в экономические выгоды — вопрос отдельный.

Борьба только разворачивается, а события развиваются настолько динамично, что не очень хочется забегать вперед. Но точно будет интересно.

Подробности читайте здесь: США «освободили» Иран от санкций. Кому достанется нефть?

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