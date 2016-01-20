Украина, 2 августа, 2007, 13:39 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, проходит третье заседание пятого съезда партии " Наша Украина ". Как сообщил, открывая партийный форум, лидер "Нашей Украины" Вячеслав Кириленко, в съезде принимают участие 546 делегатов из всех регионов Украины, - передаёт корреспондент ИА REGNUM в Киеве. В повестке дня третьего заседания - образование избирательного блока политических партий "Наша Украина-Народная Самооборона"; избрание делегатов на межпартийный съезд блока; утверждение предложений относительно кандидатов в народные депутаты от "Нашей Украины" в избирательный список блока "Наша Украина-Народная Самооборона"; образование единой политической партии и разное. По заверению Кириленко, официальную избирательную программу блока "Наша Украина-Народная Самооборона" утвердят на межпартийном съезде, который состоится 7 августа.

Одним из первых решений съезда стало утверджение образования избирательного блока политических партий "Наша Украина - Народная Самооборона" в составе следующих политических сил - Народный Союз "Наша Украина", политическая партия "Вперед, Украина!", Народный Рух Украины , Украинская Республиканская партия "Собор", Украинская народная партия, Партия Христианско-Демократический Союз, Гражданская партия "Пора", Партия защитников Отчизны, Европейская партия Украины.