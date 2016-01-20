Новосибирск, 20 января, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству и ЖКК Николай Мочалин заявил о сложении с себя обязанностей руководителя комитета. Он объяснил это решение большой занятостью на железобетонном заводе, которым он владеет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

zsnso.ru Николай Мочалин

От дальнейших комментариев он воздержался, а в окружении политика посоветовали «не искать политики» в этом решении. Однако стоит учитывать, что на прошлой неделе из-за интервью, которое Мочалин дал местному порталу «Тайга.инфо», разгорелся нешуточный скандал.

В беседе с журналистом политик весьма эмоционально рассказал о проблемах в бюджетной сфере, о нехватке денег для выполнения социальных обязательств, о несправедливом перераспределении средств между уровнями бюджетной системы и т.д.

Депутат уверен, что региону в этой плачевной ситуации не приходится рассчитывать на федеральные субсидии, которые и так будут значительно урезаны большинству регионов страны. Для получения этих денег область должна быть нужна «какому-то важному лицу в Кремле», чего сейчас не наблюдается. «Нужно, чтобы сюда кто-то переселился, как раньше президент расселял миллиардеров по регионам-изгоям, чтобы они кормили эти самые регионы. Нам какого-нибудь олигарха выбрать губернатором — пока не будет личного интереса, наша область никому не будет нужна», — резюмировал в интервью Мочалин.

Вскоре после публикации интервью депутата подвергли критике в «Единой России» и Народном фронте. В частности, председатель Центральной ревизионной комиссии ОНФ, зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов заявил, что «чиновники должны активнее заниматься решением возникающих проблем, а не разглагольствованием о них в средствах массовой информации». «Прежде чем давать советы руководству страны, не мешало бы ответить на вопрос, а все ли сделал депутатский корпус для пополнения доходной части и обеспечения ее роста в изменившихся обстоятельствах», — сказал Климов.

По мнению политолога Анатолия Савостина, Мочалин поднял в интервью очень серьезные проблемы, связанные с распределением полномочий и финансовых ресурсов между уровнями власти. «Тренд последних лет — федеральные власти стремятся как можно больше полномочий перекинуть регионам, при этом не всегда справедливо решается вопрос о финансовом обеспечении этих полномочий. В итоге «на местах» сейчас крайне сложная ситуация, особенно с учетом кризиса и позиции «условной Москвы», которая не снижает популистские расходы, а даже склонна их увеличивать. Региональные лидеры предпочитают «брать под козырек» и публично не обсуждать эти противоречия. И все-таки в региональных властных элитах зреет недовольство таким положением вещей, и высказывания Мочалина хорошо это иллюстрируют. Конечно же, это не бунт, но ситуация все равно очень напряженная», — сказал эксперт.

Главный редактор «Тайги.инфо» Евгений Мездриков уверен, что отставка Николая Мочалина — прямое следствие его критических выступлений. «Должность председателя комитета не освобожденная, он вполне мог бы занимать ее и дальше, одновременно возглавляя завод, — сказал Мездриков в интервью ИА REGNUM. — Думаю, что он ушел с поста по настоятельному требованию московского руководства «Единой России». Это ведь не первое его критическое интервью, еще в прошлом году он подверг критике Сергея Неверова. Думаю, что по совокупности этих фактов и было принято решение об отставке».

По некоторым данным, новым руководителем комитета Законодательного собрания по строительству и ЖКК станет генеральный директор «Первого строительного фонда» Майис Мамедов.