Москва, 20 января, 2016, 16:17 — ИА Регнум. «Россия, Рамзан — опора России, Аллаху акбар», — такое заявление на фоне Кремля выкрикнул депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») в кругу других единомышленников. Эту запись в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова депутат опубликовал в своем Instagram.

Скриншот с instagram.com/p/BAurzouymfI На фоне Кремля

ИА REGNUM напоминает, 12 января на встрече с журналистами в Грозном Рамзан Кадыров заявил, что во внесистемную оппозицию входят люди, о которых раньше никто не знал. Они, по словам главы ЧР, «из кожи вон лезут, чтобы прославиться тем, что противопоставляют себя президенту России Владимиру Путину». Чеченский лидер отметил, что к таким людям следует относиться как к врагам народа и предателям.

«У них нет ничего святого», — заявил журналистам Рамзан Кадыров. Также он обратил внимание на то, что именно внесистемная оппозиция пытается дестабилизировать ситуацию в стране в то время, как можно было бы вместе с руководителями попытаться найти выход из кризиса.

Позже глава Чечни объяснил свои слова, добавив, что под внесистемной оппозицией он имеет в виду тех людей, кто покинул Россию и из-за границы поливает РФ и все, что с ней связано, грязью.

После этих заявлений в СМИ и соцсетях разгорелся скандал. Так, 18 января депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник отправил в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить высказывания Кадырова на экстремизм. «Это как минимум отставка», — заявил Резник.

Главы чеченского парламента Магомед Даудов 17 января написал в своем Instargam под фотографией главы ЧР вместе с овчаркой по кличке Тарзан о том, что пес давно бы расправился в врагами, «если бы не демократия». Однако этим Даудов не ограничился и упомянул радиостанцию «Эхо Москвы». Он отметил, что некоторые «моськи» так сильно «разгавкались», что слышно прямо из Москвы.

Также Даудов добавил: «Есть у нас «серьезные» кобели, из-за которых у миролюбивого Тарзана сильно чешутся клыки. Это, к примеру, пекинес «Каляпа», защищающий права тех, кого подскажут Питтбули, такса «Веня» со звонкой брехливой глоткой и громким «Эхо», московский беспородный пёс «Пономарь» (себя заносчиво называет Львом), обитающий в мусорном ящике недалёко от Госдумы РФ, создающий дискомфорт своим зловонием в самом центре нашей столицы, «Яшка» — дворняжка».

Сегодня ИА REGNUM передавало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление Рамзана Кадырова относится к несистемной оппозиции. По слова Пескова, несистемная оппозиция — это те, кто находятся за пределами легитимного политического поля страны. Поэтому, отметил пресс-секретарь, к словам главы Чечни надо отнестись спокойно и вдумчиво прочитать это заявление.

Тем временем известный российский певец Николай Басков выступил в поддержку Кадырова. На своей странице в Instagram Басков написал, что гордится в лице Рамзана Кадырова «дружбой с чеченским народом, с его традициями и культурой, его патриотизмом и Верой в великое будущее народов нашей общей Родины — России!».