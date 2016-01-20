Москва, 20 января, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Старый Английский двор, филиал Музея Москвы, открыт после реконструкции. Как заявил на торжественном открытии руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, это не только памятник истории и архитектуры, но и старейшее иностранное представительство в столице. По его словам, все ремонтные работы длились с 2013 по 2015 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старый Английский двор на Варварке

«Здесь, помимо реставрации фасадов, кровли, внутренних интерьеров, укрепления фундамента, восстановления белокаменных крылец, также были созданы дополнительные площади для технических нужд музея, и заменены все внутренние инженерные системы. Тот факт, что данный объект расположен рядом Красной площадью, на территории парка Зарядье, говорит, что, несомненно, Старый Английский двор имеет все шансы стать новой важной точкой на карте основных достопримечательностей Москвы», — сообщил Кибовский.

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») отметил, что в столице очень бережно относятся к историческому наследию. «Городские власти сделали все для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли увидеть одну из «жемчужин» Москвы, прикоснуться к ранее не известным страницам истории», — пояснил он.

В свою очередь директор Музея Москвы Алина Сапрыкина сообщила, что для детей в реконструированных палатах будут проводить разнообразные образовательные мероприятия, посвященные истории Московской Руси. «Новых посетителей ждут обзорные, костюмированные, интерактивные экскурсии и мастер-классы, исторические реконструкции событий», — уточнила она.

Сапрыкина добавила, что в музее все желающие могут увидеть подлинные вещи, найденные во время археологических раскопок в Зарядье. Директор музея также напомнила, что 2016 год — это перекрестный год языка и литературы Великобритании в России, в связи с чем в музее будут часто вспоминать Шекспира, современником которого были и московские палаты.