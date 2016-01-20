Москва, 20 января, 2016, 15:57 — ИА Регнум. За последние годы армяно-российской межправительственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества удалось решить ряд сложных задач, заявил 20 января в Ереване в ходе 10-го заседания комиссии замдиректора Федерального агентства по военно-техническому сотрудничеству, сопредседатель комиссии с российской стороны Константин Бирюлин.

Photolure Авиабаза «Эребуни»

По его словам, военно-техническое сотрудничество между двумя странами не только способствует повышению боеспособности вооруженных сил двух стран, но стимулирует развитие военно-промышленного комплекса.

Юбилейное заседание армяно-российской межправительственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества началось в Ереване 18 января и продлится до 21-го. В его процессе обсуждается ход выполнения ранее достигнутых договоренностей, развитие правовой базы для военно-технического сотрудничества, создание в Армении многофункционального сертифицированного центра обслуживания и ремонта военной техники (в том числе средств ПВО и военных вертолетов) и совместного участия армянских и российских предприятий в специализированных выставках.

В своей приветственной речи министр обороны Армении Сейран Оганян отметил, что сторонам удалось сформировать соответствующую договорно-правовую базу для развития военно-технического сотрудничества. Далее он отметил, что в условиях отсутствия общих границ со странами Организации Договора о коллективной безопасности приобретение Арменией вооружения по внутренним российским ценам позволяет сформировать в регионе систему военного сдерживания.

Министр сообщил, что армянская сторона уже подготовила решение правительства о порядке реализации Договора между Россией и Арменией о развитии военно-технического сотрудничества.

Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества был подписан еще в июне 2013 года. Однако вытекающий из его положений интенсивный процесс формирования соответствующей нормативно-правовой базы подходит к завершению только сейчас.

Договор предусматривает, что каждая из сторон осуществляет поставку другой стороне продукции военного назначения с такими же характеристиками и в такой же комплектации, как для собственных национальных вооруженных сил, иных войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб. Кроме того, договор предоставляет право стороне, поставившей продукцию военного назначения, осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием. Этот момент принципиален, поскольку препятствует реэкспорту новейшего вооружения и разработок в третьи страны.

Кроме того, договором поставки продукции военного назначения осуществляются по контрактам, заключаемым соответствующими организациями России и Армении «без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения». Это предоставляет Армении возможность для заключения контрактов напрямую с российскими производителями вооружений и военной техники. При этом с актуариями с армянской стороны могут выступать любые имеющие отношение к продукции военного назначения организации, в том числе сертифицированные со стороны государства частные предприятия. Договором предусмотрено, что договора между предприятиями могут заключаться в любой приемлемой для них валюте.

От ИА REGNUM: Развитие военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией обусловлено необходимостью нивелирования последствий реализации многомиллиардных договоров по поставке новейшей российской военной техники Азербайджану. Именно этот намек содержится и в сегодняшнем заявлении министра обороны Армении о сохранении баланса вооружений в регионе и, в частности, вокруг нагорно-карабахского конфликта. Оба процесса — с Арменией и Азербайджаном — стартовали почти одновременно, однако, сохраняя баланс сил, они формируют различные перспективы развития отношений двух стран с Россией в оборонной сфере.