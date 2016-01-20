Орел, 20 января, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Памятник Владимиру Ильичу Ленину, который находился на территории орловского завода «Дормаш» с 1969 года, демонтировали и увезли в неизвестном направлении утром 20 января.

arrivo.ru Орловские власти?

Как сообщили «Орловские новости» со ссылкой на сотрудников предприятия, около 11:00 монумент срезали с постамента, после чего его с помощью крана погрузили в автомобиль и вывезли с территории предприятия в неизвестном направлении.

Директор завода Вячеслав Гудков сообщил журналистам, что ранее памятник был выкуплен неким предпринимателем, работающим на территории завода. По предположению директора «Дормаша», памятник могли увезти на реставрацию.

Правда, по словам сотрудников предприятия, в реставрации памятник не нуждается. В региональном управлении культуры отметили, что на балансе области памятник не стоит.

Памятник Ленину был установлен на территории завода «Дормаш» в 1969 году, он изготовлен из алюминия.

Таким образом, в Орле продолжили кампанию по сносу памятников вождю мирового пролетариата, успешно развиваемую на Украине, где только за два года убрали около 800 монументов. При этом сама акция оказалась демонстративно приуроченной к годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата, отмечаемой 21 января.

Добавим, что завод «Дормаш» в последнее время не раз оказывался в центре внимания СМИ — в основном в связи с тяжелой экономической ситуацией на предприятии и задержкой зарплаты рабочим, что в итоге привело к уголовному делу. На декабрь долги составляли 34 млн рублей, в январе на предприятии приступили к выплатам.