Москва, 20 января, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по образованию считают, что отказываться от ЕГЭ преждевременно. «В отмене ЕГЭ больше вреда, чем пользы», — заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 января первый замглавы комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов, комментируя намерение депутата Романа Худяков (ЛДПР) обратиться в Минобрнауки с просьбой отменить ЕГЭ. «ЕГЭ — это инструмент. Надо ли запрещать молоток, если кто-то бьет им себя по пальцам? Проблема — в чиновниках, которые отвечают за ЕГЭ», — считает депутат.

getbg.net Молоток

«Надо ли менять механизм? Надо ставить на уши страну, заставить всех вздрогнуть? Кампания по досрочной сдаче ЕГЭ начнется через несколько месяцев», — рассуждает парламентарий.

При этом Бурматов отметил недостатки единого госэкзамена. «Первое — запредельно высокая его стоимость. За два года расходы на проведение ЕГЭ выросли в пять раз — с 300 млн до 1,5 млрд», — привел данные депутат. «Но и это не повод менять процедуру, это повод поменять людей, которые проводят экзамен», — считает он.

Во-вторых, продолжил говорить о недостатках экзамена Бурматов, «ЕГЭ проходит в режиме общевойсковой операции». «Статистика вызовов «скорой помощи» школьникам — колоссальная», — указал парламентарий.

Бурматов также предлагает Минобрнауки перестать менять правила проведения ЕГЭ по ходу. «Надо ввести мораторий на изменения в экзамене на четыре года», — заявил депутат, напомнив, что в 2015 году произошло четыре радикальных изменения в процедуре сдачи ЕГЭ, а в 2016 году поменяется баланс заданий. «Надо перестать экспериментировать над детьми. школы готовы адаптироваться к ЕГЭ, если правила не будут переписываться по ходу», — уверен Бурматов.

Также первый замглавы профильного комитета отметил негативное информационное сопровождения сдачи ЕГЭ. «Надо отказаться от панического антуража при ЕГЭ. Регулярно сообщается о том, что аннулированы работы, пойманы с мобильными телефонами», — предлагает депутат.

«Вообще следует отказаться от позиции презумпции виновности школьника. А то получается, что он уже виноват в том, что пришел сдавать экзамен, его встречают металлические рамки, чуть ли не обыск», — указал парламентарий.

Кроме того, Бурматов считает ошибкой решение Минобрнауки увеличить количество обязательных экзаменов для школьников девятых классов — к 2018 году предполагается, что их будет шесть, а должно быть, по мнению депутата, два — остальные по желанию. Также, считает Бурматов, ошибка Минобрнауки состоит в введении в четвертом классе контрольной работы, которая проходит фактически в формате ЕГЭ. «Дети с начальных классов учатся ставить галочки в клеточках», — возмущен парламентарий.

Ранее Худяков сообщил о том, что намерен выступить в нижней палате парламента с протокольным поручением комитету Госдумы по образованию обратиться в Минобрнауки с требованием об отмене ЕГЭ