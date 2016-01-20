Кишинёв, 20 января, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Российские товары не могут пересечь границу с Украиной для дальнейшего следования к месту назначения — в Молдавию. На пограничном пункте «Троебортное — Бачевск» российские товары для Молдавии находятся уже целую неделю, передаёт кишинёвский телеканал Publika TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Киев отказывается пропускать транзитные товары после введения запрета, согласно которому на территорию Украины запрещён ввоз российских товаров. Запрет был введён 10 января. Киев распространил эту меру и на транзитный товар.

Ситуацию прокомментировал водитель одного из грузовиков Ион Ватаву:

«Солярка на исходе, она замерзает на морозе, метель, снега намело с полметра. Питаемся за свой счет, не знаю, как домой доберёмся. Если простоим ещё два-три дня, деньги закончатся. Придется бросить здесь машины и ехать домой».

По мнению руководства Молдавии, Киев нарушает таможенные правила международной перевозке грузов. Исполняющий обязанности замминистра транспорта Молдавии Сергей Букэтару так прокомментировал действия Киева:

«Согласно конвенции TIR, украинские власти не имеют права запретить транзит товара по своей территории, само понятие «транзит» гарантировано условиями этого соглашения, в конвенцию включены и Молдавия, и Украина».

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