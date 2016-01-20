Москва, 20 января, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Отечественные туорператоры предсказали рост цен на отдых в Крыму на 30%. Отчего это вдруг? У нас, что инфляция такая высокая? Или наметился значительный рост доходов населения? Странно слышать это в разгар кризиса. Да конечно логистика на полуострове ужасная. Транспортная составляющая в товарах и услугах высокая. Все как манну небесную ждут мост через пролив. И, безусловно, сухопутная блокада полуострова со стороны Украины повлияла на ценообразование, но не такой уровень. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM прогноз туорператоров о повышении цен на туры в Крым.

www.rea.ru Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Руслан Абрамов

«Есть понимание, что отельеры хотят покрыть некие не убытки, а недополученную прибыль. Это естественное желание. Эйфория прошлого года, когда Крым посетили на 20% больше туристов, чем годом ранее их окрылила. Но стоит помнить, что приток туристов обеспечило не улучшение сервиса, а вмешательство государства в ценообразование на авиабилеты, которые стали в разы доступнее. Да, конечно же, осложнение турецкого и египетского туристического маршрута играет на руку Крымским курортам. И, безусловно, этот фактор может дать прирост туристов. Конечно, когда растет спрос и предложение не стоит на месте. Но разве сравним уровень сервиса турецко-египетского направления с крымским? Разве что для любителей экстрима», — считает Абрамов.

«Не стоит забывать, что есть еще на порядок лучше развитое во всех смыслах от крымского(и инфраструктурном и сервисном) сочинское направление. Которое уже наступали на подобные грабли, когда из-за резкого увеличение цен на жилье спрос на направление упал на треть. Кроме того есть абхазское направлении, которое набирает популярность среду российских туристов. Есть худо бедно развивающееся, но все же каспийское побережье. И не стоит сбрасывать со счетов, что многие российские граждане в период кризиса часто задумываются о сокращении расходов в том числе на отдых. И если не отменяют отдых, то заменяют его на ближние маршруты, например, в ближайшие пансионаты и здравницы, коих в каждом регионе остаточно. Это направление также набирает обороты», — высказал свое мнение эксперт.

«Глава республики заявил, что не допустит, чтобы Крым стал самым дорогим курортом России. Но до коли у нас будет работать ручная экономика, а не рыночная. Когда регулируется не законами рынка, а словами высших руководителей регионов. Крым всегда привлекал туристов относительно более низкой стоимостью отдыха в отличии, например, от Сочи. Но всегда уступал в сервисе и инфраструктуре. И в случае такого скачка цен, турист много раз подумает, стоит ли переплачивать. За что? За дискомфорт на переправе? Не стоит забывать истину, что жадность часто губит. И всего лишь один провальный сезон, каким может стать нынешний год, быстро охладит пыл и крымских отельеров и туроператоров», — резюмировал эксперт.