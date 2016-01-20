Москва, 20 января, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Начала валютных интервенций со стороны Центрального банка России следует ожидать при падении курса рубля до отметки, когда один доллар будет стоить 90 рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары США

Эксперты считают, что повышение курса американской валюты на 13%, то есть при курсе 90 рублей за доллар, Центробанк начнёт продавать валюту, а также повысит процентную ставку.

Некоторые аналитики считают, что Центробанк может приступить к этим мерам уже при отметке 80 рублей за доллар. Данного мнения придерживаются два эксперта. Всего было опрошено 15 аналитиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов ожидает дальнейшего снижения курса рубля. Стоимость одного доллара может составить 210 рублей. Такая цена является необходимой для сохранения российского бюджета бездефицитным при падении стоимости нефти до $ 25 за один баррель.

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