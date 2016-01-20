Москва, 20 января, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Госдума заслушает главу правительства Р Ф Дмитрия Медведева в апреле по вопросу реализации антикризисных мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом сообщил руководитель фракции«Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. «Здесь уже звучали предложения пригласить правительство. Мы его обязательно увидим здесь», — сообщил Васильев в ходе пленарного заседания.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Парламентарий заверил депутатов в том, что«правительство работает в постоянном режиме». «Готовит мероприятия, как это было с кризисным планом, которое большинство присутствующих здесь поддержало, и который дал результат — так и в сегодняшней ситуации», — отметил Васильев.

Ранее лидер«Справедливой России» Сергей Миронов заявил о намерении инициировать выражение недоверия правительству РФ и Центральному банку России в случае неудовлетворительных ответов на вопросы о борьбе с кризисом. «Я буду критиковать правительство, и сегодня я предложу Государственной думе вызвать председателя правительства (Дмитрия Медведева), председателя ЦБ (Эльвиру Набиуллину) в Государственную думу с отчетом, что же в реальности предпринимают и правительство, и ЦБ в рамках борьбы с кризисом и в рамках улучшения социально-экономического положения в нашей стране, а главное социального самочувствия наших граждан», — сообщил Миронов.