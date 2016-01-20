Москва, 20 января, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Если курс российского рубля к доллару США упадет ниже отметки в 90 руб., Банк России будет вынужден возобновить валютные интервенции, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

По мнению двух финансовых аналитиков, пороговая отметка может составить и 80 руб. за доллар США. Участники опроса отметили, что продажа валюты — это наиболее вероятная ответная мера Центробанка.

Кроме продажи валюты, для поддержания курса национальной валюты ЦБ РФ может также экстренно повысить процентную ставку.