Буэнос-Айрес, 20 января, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Профсоюз компании-производителя алкогольных напитков Fratelli Branca предупредил, что меры, которые намереваются предпринять работники завода, могут вызвать нехватку популярных алкогольных напитков в супермаркетах Аргентины, передает La Nacion.

librimondadori.it Fratelli Branca

В своем обращении рабочие завода попросили извинения у покупателей и указали, что работники завода не могут зарабатывать менее 10 тыс. песо в месяц (это около $745), в то время как компания регистрирует рекордные продажи алкоголя и экспортирует свою продукцию во все страны Латинской Америки.

Глава делегации работников компании Хуан Чаверо сообщил, что в августе 2015 года профсоюзы добились 31% повышения зарплаты, однако до настоящего момента работникам выплачено лишь 14% прибавки к зарплате, в то время как из-за инфляции покупательная способность постоянно снижается.

«Мы не видим никакого ответа на наши требования со стороны компании», — подчеркнул Чаверо.

Со своей стороны руководство Fratelli Branca также выпустило официальное сообщение, в котором сообщило, что компания всегда готова к диалогу и заботится о благополучии своего персонала.

В сообщении компании также указано, что профсоюз требует неправомерно большого повышения зарплаты, несмотря на то, что в 2015 году зарплата уже была повышена, а кроме того, в ноябре прошлого года каждому работнику выплатили единовременное пособие в размере 6 тыс. песо, в конце прошлого года была выплачена 13-я зарплата.

Компания Fratelli Branca заверила своих коммерческих партнеров и покупателей, что поставки алкогольной продукции в магазины и супермаркеты страны прекращены не будут.

Встреча руководства компании Fratelli Branca и представителей коллектива работников состоится 20 января в здании Министерства труда Аргентины.

В конце декабря прошлого года ИА REGNUM сообщало, что профсоюзы Аргентины требует повысить зарплаты по фактической инфляции, которая, по их данным, достигла 35%.