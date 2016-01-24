Вашингтон, 24 января, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Финансовая полиция FinCEN американского минфина запустила специальную программу, целью которой является не предотвращение нелегальных сделок с недвижимостью, а выявление ее реальных владельцев. Обобщив мировой опыт по борьбе с нелегальными сделками в сфере недвижимости, постоянный автор ИА REGNUM Александр Шпунт выяснил, против кого направлена новая программа минфина США.

academic.ru Крючки

Если вникнуть в детали, становится понятным, что реальные цели, поставленные перед FinCEN, вовсе не в том, чтобы предотвратить покупку элитной недвижимости на «грязные» деньги. Напротив, они в том, чтобы как раз дать такую возможность политикам и бизнесменам стран, к которым у Америки есть свои глубокие интересы, и потом надежно подвесить этих покупателей на крючок после сделки.

Как вы думаете, какая страна официально указана первой в списке стран, в которых интересы США будут обеспечиваться таким образом? Правильно! — это Россия.

Серия статей в городских изданиях Нью-Йорка конца 2015 года называет несколько десятков известных русских фамилий, которые владеют элитной манхэттенской недвижимостью — включая действующих государственных чиновников и парламентариев. Новая программа FinCEN позволяет понять, зачем этим доблестным представителям российской элиты позволили эту недвижимость приобрести.

И что должны теперь чувствовать люди, которые последнюю четверть века героически следовали всем установкам «партии и правительства», а именно — ударно «зарабатывали» в России миллионы и миллиарды и упорно прятали их за рубежом, например, — в элитную недвижимость на Манхэттене? И как поведут себя эти передовики каптруда, если встанет вопрос, что буквально все, «нажитое честным трудом», включая квартиры на Манхэттене и в Майями и «куртки замшевые, три», у них будут отбирать или угрожать отобрать?

Тут уместно вспомнить, что ключевым моментом всех известных «цветных революций», к которым приложили руку США, было предательство элит «демократизируемых» стран. Которое происходило «просто» потому, что поименованные элиты, как и российские, прятали «всё нажитое честным трудом» за границами своих стран, в том числе в Америке, а потом их ставили перед выбором: или «правильное» (то есть предательское) поведение, или отнимем всё.

И возникает следующий тревожный вопрос. Как вы думаете, почему программа FinCEN запущена именно сейчас?

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