Женева, Швейцария, 20 января, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Количество безработных в мире в ближайший год продолжит расти и превысит 200 млн человек. Такой прогноз содержится в опубликованном 19 января докладе Международной организации труда, передаёт «Русская служба новостей».

news24zim.com Безработица

Согласно приведённым данным, к концу 2015 года во всём мире насчитывалось 197 миллионов нетрудоустроенных, что почти на миллион человек больше, чем годом ранее. В 2016 году, по оценкам экспертов, число безработных увеличится ещё примерно на 2,3 миллиона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, к концу 2015 года актуальность проблемы безработицы для жителей России, по отношению к началу года, существенно выросла.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, процент безработных среди граждан России продолжает увеличиваться. Количество вакансий остаётся постоянным, но реальная, в том числе и нерегистрируемая официально, безработица продолжает расти.