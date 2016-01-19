Минск, 19 января, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Подорожание билетов на поезда международного сообщения обусловлено снижением курса белорусского рубля к тарифной валюте международных перевозок — швейцарскому франку, а также к евро. Об этом 19 января проинформировала администрация «Белорусской железной дороги».

пресс-служба Белорусской железной дороги Электропоезд

БЖД уже применяет новые цены при продажах билетов на поезда, следующие по СНГ (расчёт ведётся в швейцарских франках) и ЕС (тарифы рассчитываются в евро). С 19 января билеты белорусского госмонополиста подорожали в среднем на 8%.

Теперь в Москву из Минска на популярной «двойке» (поезд № 002Б) можно заехать за 1,6279 млн белорусских рублей (почти $79,4) в купейном вагоне или за 3,2051 млн белорусских рублей ($156,4) в столь любимом «слугами народа» СВ. Место в плацкартном вагоне на менее популярном поезде в Москву обойдётся в 718,5 тыс белорусских рублей ($35).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии проводят политику «плавной девальвации», объясняя гражданам данную многолетнюю практику заботой об интересах экспортёров. В свою очередь граждане, утомлённые постоянным падением курса «зайчика», активно покупают иностранную валюту и в ней ведут накопления и расчеты, что также оказывает давление на курс валюты постсоветской республики.

На словах Александр Лукашенко декларирует стремление бороться с инфляцией и критикует население за «набеги на обменники», так как скупка валюты препятствует реализации поручений правительству по «дедолларизации» и «импортозамещению». В итоге в выигрыше оказываются держатели твёрдой валюты, которые, купив её в декабре-январе, теперь могут позволить себе больше товаров и услуг, в том числе БЖД.