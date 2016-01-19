Москва, 19 января, 2016, 19:09 — ИА Регнум. В Москве задержаны три студентки, которые избили свою сверстницу-сироту в туалете общежития Карсунского техникума Ульяновской области. Об этом сегодня, 19 января, пишут «Известия».

Кулак

Сегодня стало известно, что три студентки, которые избили 16-летнюю первокурсницу, нарушили подписку о невыезде и поехали в Москву. Уточняется, что в столицу девушек пригласил один из телеканалов, чтобы те «покаялись» в содеянном в одном из телешоу.

Когда выяснилось, что в Ульяновской области подозреваемых нет, полиция региона передала ориентировки на них во все отделения. Студентки были обнаружены в Москве и задержаны сотрудниками полиции.

Двух задержанных вскоре вернут в Ульяновск, а третья, будучи несовершеннолетней, пока останется в Москве, которую она сможет покинуть только со своим законным представителем, в данном случае с бабушкой.

После задержания стало известно, что Ирина К., Ольга Г. и Светлана К. сбежали из общежития Карсунского техникума 18 января, после того, как в интернете распространилась видеозапись, на которой они избивают первокурсницу. Охране общежития они сказали, что отправляются на занятие, а сами скрылись в неизвестном направлении.

Причиной избиения стал личный конфликт между потерпевшей и одной из нападавших. Та утверждала, что потерпевшая якобы заразила её бойфренда венерическим заболеванием — лобковым педикулезом. Однако после осмотра врачами потерпевшей, эта информация не подтвердилась.

По этому инциденту, получившему широкий общественный резонанс, возбуждено два уголовных дела. Первое по статье «Побои», наказание по которой предусматривает до двух лет тюрьмы, а второе по статье «Халатность» — виновным по этой статье грозят исправительные работы, либо крупные штрафы.