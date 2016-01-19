Лондон, 19 января, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Человек-паук едва ли смог забраться даже на маленький домик, не говоря уже о небоскребе, сообщает Sky News. К такому выводу пришли ученые, занимающиеся исследованиями в области адгезивных материалов.

zastavki.com Человек паук

Они установили, что человеку потребуется наличие цепкой поверхности на 40% его тела, для того чтобы забираться по отвесной стене так же, как это делал известный герой комиксов. Размер стопы героя должен бы быть намного крупнее — из-за чего он не смог бы преследовать представителей преступного мира.

Все дело в соотношении объема и площади поверхности живых организмов. «С увеличением размеров животных, соотношение площади поверхности тела к объему уменьшается — у муравья огромная площадь поверхности тела при очень маленьком объеме, тогда как голубой кит обладает наибольшим объемом тела при наименьшей площади поверхности тела», — отмечает ведущий специалист доктор Дэвид Лабонте с кафедры зоологии Кембриджского университета.

«Это представляет определенную проблему для крупных особей, потому что, обладая большими весом и объемом, они должны иметь больше адгезивной площади, чтобы приклеиваться к вертикальным или отвесным поверхностям, однако у них сравнительно меньше поверхность тела, на которой может располагаться цепкая ткань. Это означает, что существует эволюционный лимит того, до какого размера животное может пользоваться клейкими подушечками на конечностях для лазания, и, как оказывается, данный размер заканчивается на гекконе», — добавил он.

Например, ученые установили, что крошечные клещи используют приблизительно в 200 раз меньше общей поверхности тела для цепких поверхностей, чем геккон. Таким образом, у созданий, больших чем ящерица, нет иной альтернативы, кроме цепких лап и когтей.