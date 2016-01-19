Москва, 19 января, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных социальных гарантиях «детям войны» Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января. «За» проголосовали 202 депутата при необходимых 226 голосах. Инициатива, предложенная депутатами от КПРФ, предусматривает предоставление льгот «детям войны»: получение ежемесячной денежной выплаты, бесплатный проезд всеми видами транспорта по региону, ежегодная диспансеризация в медицинских учреждениях субъекта РФ.

kprf-arh.ru Дети войны

При этом законопроект определяет критерии, необходимые для приобретения статуса «детей войны»: гражданство Российской Федерации, факт рождения в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года, а также факт постоянного проживания на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

Ранее предполагалось, что закон вступит в силу с 1 января 2015 года, но в связи с тем, что принятие и вступление закона в силу постоянно откладывалось, его перенесли на начало сессии.

Почему комитет Госдумы по труду против

Комитет по труду и соцполитике рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, озвучил позицию комитета депутат Валерий Трапезников («Единая Россия»). В частности, комитет обратил внимание на то, что в соответствии со статьей 26.3−1 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» данные органы наделены всеми полномочиями для предоставления гражданам дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных федеральным законодательством. Таким образом, закрепление на уровне федерального закона права органов государственной власти субъектов РФ устанавливать меры социальной поддержки для соответствующей категории граждан фактически дублирует указанное положение и поэтому является избыточным, считает комитет.

Кроме того, парламентарии обратили внимание на то, что согласно финансово-экономическому обоснованию на реализацию федерального закона потребуется выделение дополнительных средств из федерального бюджета в размере 109 млрд рублей в год, а также средств бюджетов субъектов РФ. «Вместе с тем законопроект не содержит источника и порядка исполнения возникающих расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса РФ», — указали депутаты.

Позиция регионов

На законопроект получены отзывы от 30 законодательных и 39 исполнительных органов государственной власти регионов. Примечательно, что от 3 субъектов РФ получены положительные отзывы, от 9 субъектов РФ — отрицательные. Мнение 38 регионов следует считать не выраженным, поскольку позиции законодательного и исполнительного органов государственной власти субъектов РФ разделились или одного из них представлены не были.

Вместе с тем авторы инициативы напомнили, что только в 18 регионах все «дети войны», отнесенные к данной категории, получают льготы. В остальных — только частично. При этом, по данным парламентариев, наихудшее положение в таких регионах, как Удмуртия, где только пятая часть «детей войны» получает льготы, в Адыгее — половина, в Забайкальском крае — одна треть, в Кировской области — две трети, в Курганской области — одна треть, в Свердловской и Тюменской областях только она четвертая часть «детей войны» пользуется мерами социальной поддержки.

«Мы должны «детям войны» кланяться в пол»

Оппозиционные фракции Госдумы единодушно высказались в поддержку инициативы. «Как откладывается принятие нашего закона «о детях войны», наглядно показывает, что партия парламентского большинства не хочет голосовать за наш закон, не хочет выделить небольшие средства «детям войны», а их у нас в стране 12 млн, 2,3 млн из которых не получают никаких льгот», — отметил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. «Мы обязаны защитить наших стариков, «детей войны», военных пенсионеров и всех тех, кто отдал себя интересам нашей страны», — подчеркнул он.

ЛДПР также поддерживает законопроект. Финансовая емкость инициативы — 120 млрд рублей, указал депутат Максим Щепинов (ЛДПР). «Это не такие огромные деньги для бюджета РФ. Речь идет лишь о приоритетах. Мы не раз заявляли о том, что Россия — социальное государство. Закон — лакмусовая бумажка, которая покажет, что Россия — действительно социальное государство», — отметил депутат. «Это люди, которым мы должны в пол кланяться. Почему мы не может найти эти деньги?» — возмущен депутат.

«Справедливая Россия» также выступает в поддержку инициативы. «Мы обязаны детям войны», — заявил депутат Александр Тарнавский. Он пообещал, что в случае отклонения законопроекта депутаты фракции внесут другой аналогичный законопроект.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев напомнил, что деньги находились — на Олимпиаду, на чемпионат мира по футболу. «А вот для «детей войны» денег нет», — сожалеет он.