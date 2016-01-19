Лос-Анджелес, США, 19 января, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Президент Академии кинематографических искусств и наук Шерил Бун Айзекс заявила, что пришло время для большего участия чернокожего населения, сообщает Associated Press.

wallpaperscraft.com Оскар

Заявление президента академии кинокритиков последовало за высказываем актера и кинорежиссера Спайка Ли, который решил бойкотировать церемонию вручения золотых статуэток в этом году из-за того, что среди номинантов нет ни одного чернокожего.

«Это сложный, но важный разговор, и время для больших перемен пришло», — говорится в заявлении Шерил Бун Айзекс, опубликованном 18 января.

«Академия принимает значительные меры для того, чтобы изменить состав её членов. Через несколько дней и недель мы проведем пересмотр того, как мы набираем членов в академию, для того чтобы принести столь необходимое этническое разнообразие», — отмечается в документе.

Напомним, свое разочарование по поводу отсутствия на церемонии награждения «Оскара» чернокожих актеров также выразила американская актриса и супруга Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит, которая на своей странице в Facebook призвала всех чернокожих актеров бойкотировать церемонию.