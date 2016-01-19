Цюрих, Швейцария, 19 января, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер по-прежнему получает зарплату президента организации, несмотря на запрет занятия любой деятельностью, связанной с футболом, сообщает Reuters.

hqwallpapers.ru Стадион

Об этом стало известно 18 января от пресс-секретаря Комитета ФИФА по аудиту и надзору Андреаса Бантела. Как отметил Бантел, Блаттер будет получать до того, как будет избран новый президент ассоциации 26 февраля 2016 года. Таким образом, Блаттер получит зарплату за пять месяцев, в течение которых он не мог исполнять свои обязанности.

Ранее стало известно, что подкомитет по оплате Комитета ФИФА по аудиту и надзору ФИФА постановил отменить выплаты Блаттеру его премиальных, но не его зарплаты, согласно условиям его договора.

«До избрания нового президента, которое состоится 26 февраля, г-н Блаттер является избранным президентом и, таким образом, имеет право, по условиям его договора, на вознаграждение его труда», — заявил Бантел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря комитет по этике ФИФА отстранил Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини от занятий футбольной деятельностью на 8 лет.

В комитете обосновали это тем, что глава ФИФА злоупотреблял своим служебным положением на посту президента организации. Блаттер также был оштрафован на 50 тыс. швейцарских франков (46 тыс. евро), Платини — на 80 тыс. (74 тыс. евро).