Кишинёв, 19 января, 2016, 02:53 — ИА Регнум. Высшая судебная палата Молдавии аннулировала решение мэра Кишинева Дорина Киртоакэ объявить 9 мая «Днем Европы» и праздновать его на центральной площади столицы вместо Дня Победы. О решении судебной инстанции объявил сам Киртоакэ на оперативном совещании в мэрии Кишинева 18 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, суд постановил, что вопрос установления праздников является прерогативой парламента страны, а не мэрии. «Это правда. Парламент решает, что и когда праздновать, но все мероприятия проводит мэрия. Я не могу отказаться от празднования Дня Европы. Это все равно, что я сам себе отрежу руку или воткну себе нож в грудь. Праздник в любом случае будет отмечаться», — заявил Киртоакэ.

Он выразил надежду, что после решения суда парламент примет решение о праздновании 9 мая «Дня Европы», потому что «смешно после нескольких лет европейской интеграции запрещать празднование Дня Европы».

Ранее мэрия Кишинева на протяжении нескольких лет отказывала в проведении на центральной площади 9 мая праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, организуя там празднование «Дня Европы». Более того, мэр Киртоакэ заявил, что зарезервировал 9 мая центральную площадь Кишинева на 100 лет вперед для празднования «Дня Европы». С запросом об отмене данных решений мэра в суд обратились представители оппозиционной Партии социалистов.