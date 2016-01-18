Скопье, 19 января, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Парламент Македонии принял отставку премьер-министра страны Николы Груевского, а также объявил о самороспуске и проведении досрочных парламентских выборов. Об этом было объявлено сегодня, 18 января, по итогам заседания парламента в Скопье.

Agora-parl.org Парламент Македонии

Сообщается, что правящая партия ВМРО-ДПМНЕ и партия этнических албанцев ДУИ подали письменное заявление с требованием о самороспуске парламента. Решение вступит в силу 24 февраля. Досрочные парламентские выборы назначены на 24 апреля.

За самороспуск из присутствующих депутатов проголосовали 72, против был только один депутат, шесть воздержались. Остальные 30 депутатов от оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) покинули зал во время голосования.

Лидер СДСМ и главный оппонент бывшего премьер-министра Груевского — Зоран Заев выступил против досрочных выборов в апреле этого года. Он указал на невозможность в столько короткие сроки подготовить парламентские выборы в Македонии с точки зрения непредвзятого освещения кампании в СМИ и проверки избирательных списков.

Ранее Заев не раз указывал на тысячи «мертвых душ» в избирательных списках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противостояние между Груевским и Заевым привели к парламентскому кризису и массовым уличным протестам в Македонии в мае прошлого года. Перед этим оппозиция обнародовала материалы, свидетельствующие о коррупционных связях министров от правящей партии.