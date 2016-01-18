Санкт-Петербург, 18 января, 2016, 18:27 — ИА Регнум. В отличие от свиного гриппа образца 2009 года, приведшего к эпидемии, но больше запомнившегося всеобщей паникой, нынешний вирус коварен молниеносным течением болезни с тяжелейшими осложнениями.

talks.su Вакцинация

Как сообщало ИА REGNUM, всего от гриппа в Петербурге скончалось семь человек, пятеро из них — точно от штамма A (H1N1). При этом жертв свиного гриппа может быть больше, поскольку пока нет результатов экспертизы по всем летальным случаям. В Ленобласти подтверждено два случая смерти от этого штамма. Помимо многих регионов России, свиной грипп поразил Украину, Молдавию, Армению, Германию и Финляндию.

Петербургские врачи отметили, что количество заболевших гриппом в настоящее время выше, чем в аналогичный период 2013, 2014 и 2015 годы. «Мы констатируем повышенную заболеваемость гриппом, начиная со второй недели января этого года. Аналогичная ситуация почти во всех регионах России, а также у наших ближайших соседей (…) Эпидпорог по гриппу пока не превышен, массовых мероприятий мы не запрещаем, но призываем к здравому смыслу», — сообщила сегодня журналистам замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Татьяна Засухина.

По её словам, если в прошлые годы соотношение свиного гриппа к другим формам этой болезни в сезон заболеваемости не превышало 10%, то этой зимой A (H1N1) встречается у больных в более чем 50% случаев.

Как сообщил руководитель в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» Алексей Яковлев, на прошлой неделе из 315 госпитализированных 72 пациента поступили с диагнозом свиной грипп, на предыдущей неделе в больницу поступило 220 больных с гриппом H1N1.

Все погибшие от свиного гриппа, отметила Татьяна Засухина, не были привиты, поздно обратились за медицинской помощью, а также имели тяжелую сопутствующую патологию (сахарный диабет, бронхиальная астма и другие).

Медики особо подчеркивают, что свиной грипп 2016 года отличает скорость и тяжесть развития заболевания. Так, по словам главного инфекциониста Петербурга Юрия Лобзина, грипп у пациентов начинается внезапно и развивается стремительно — буквально молниеносно. А умирают пациенты не собственно от гриппа, а от вызванных им осложнений, в частности — пневмонии.

«Заболевший может указать начало заболевания не только по дням, но и по часам и даже минутам. Обычно грипп начинается с сильнейшего озноба и стремительного повышения температуры тела выше 38 градусов, а также сопровождается головными болями и болями при движении глаз. Появляется боль во всех мышцах, ломота в суставах. Также появляется заложенность носа и сухой саднящий кашель с преимущественным поражением трахей и бронхов (с болевыми ощущениями за грудиной). Через несколько часов могут появиться сосудистые признаки: носовые кровотечения, кровохаркание и другие. Если не предпринимается никаких мер по лечению, появляются признаки недостаточного дыхания и осложнение в виде двусторонней пневмонии, с которой сложно справиться», — рассказал главный инфекционист.

При появлении первых признаков заболевания врачи рекомендуют незамедлительно вызывать врача, а не заниматься самолечением. Также медики рекомендуют снимать общие симптомы болезни парацетамолом и холодными обтираниями и компрессами, но ни в коем случае не принимать аспирин. Эффективны в профилактике и обычные трёхслойные медицинские маски, которых, как сообщили в комитете по здравоохранению, город закупил 9 млн штук.

Как подчеркивают специалисты, самой надежной защитой от свирепого вируса все-таки является своевременная прививка. Объем вакцинации в Петербурге и области в 2015 году был выше, чем в предыдущие годы. В Петербурге было привито даже рекордное число — 1,5 млн человек. Однако, как подчеркнула Татьяна Засухина, тем, кто не прививался, сейчас делать это уже поздно.

Правда, жители Петербурга все еще могут снизить вероятность заболеть стандартными мерами профилактики. «Регулярно и тщательно мойте руки. Чем больше и чаще, тем лучше. Всемирная организация здравоохранения доказала, что это в 2,5 раза снизит вероятность заболевания. Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Лучше надеть теплую одежду, чем высушивать воздух батареями. Необходимо есть как можно больше продуктов, содержащих витамин С: цитрусовые, клюква. Важно наличие селена, который содержится в кашах. Лук и чеснок: 1−2 зубчика в день. Если все-таки появляется больной дома или в вашем коллективе, обязательно разделить посуду, мыть и ошпаривать посуду кипятком», — рассказал о методах профилактики Юрий Лобзин.

Как сообщила Татьяна Засухина, больницы города готовы дать отпор опасной болезни. Развернуты дополнительные койки в ряде медучреждений, а больницу им. Св. Георгия в случае необходимости могут полностью перепрофилировать под гриппующих.